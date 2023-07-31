أكد نائب وزير الإعلام الصومالى عبدالرحمن شيخ يوسف العداله، أن العمليات العسكرية ضد فلول مليشيات "الشباب" الإرهابية حققت انتصارات كبيرة.
وقال "العداله" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين، إن العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات "الشباب" (الخوارج) الإرهابية أسفرت عن مقتل العديد من عناصرها وقياداتها.
وأضاف أن العمليات العسكرية، التي جرت خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تدمير قواعد ومعدات عسكرية للمليشيات، بالإضافة إلى تعطيل حركة تنقلات عناصرها الإرهابيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة