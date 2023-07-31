الخارجية تدين هجوم باكستان الإرهابي.. وتؤكد: كافة أشكال العنف مرفوضة

كتب : أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثنين، التفجير الإرهابى الذي وقع أمس في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا.

وجددت مصر موقفها الثابت نحو رفضها القاطع لكافة اشكال العنف، مؤكدة علي تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة التطرف والإرهاب ، بعد تفجير اقليم خيبر بختونخوا الإرهابي.

وبحسب البيان ، أعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

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