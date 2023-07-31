الثامن علمي علوم: صديق أخبرني بوجود اسمى بين المتفوقين ولم أتأكد حتى تلقيت اتصالا من مسئول بالوزارة

الدقهلية - محمد الحبشي

قال الطالب كريم رمزي، الحاصل علي المركز الثامن شعبه علمي علوم على مستوي الجمهورية، والمقيم في مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أن صديق له أخبره بوجود اسم مشابه لاسمه بين ترتيب المتفوقين، ولم يتأكد حتى تلقى والده تليفون هاتفيا من مسئول في وزارة التربية والتعليم لتهنئته بحصولي على المركز الثامن مكرر، حيث حصل الطالب كريم محمود رمزي أحمد، من مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية، بمحافظة الدقهلية، على المركز الثامن مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

وأضاف الطالب، أنه وقت إعلان النتيجة أخبره أحد أصدقائه بوجود اسم مشابه لاسمه ضمن قائمة الأوائل، لكنه مقيم بمحافظة المنيا، واستبعدنا فكرة وجودي ضمن الأوائل.

وتابع: بعد عودتي للمنزل أخبرتني أسرتي بتلقيهم مكالمة هاتفية من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، يبارك لهم حصولي على المركز الثامن مكرر، ومن بعدها أصيبت بفرحة لم استوعبها حتى الآن.

وأوضح الطالب، أن والده يعمل طبيب بيطري، ووالدته طبيبة أسنان، مؤكدًا أنه سيلتحق بكلية الطب ليستكمل المسيرة الطبية لأسرته.

وقال أنا أكبر أِشقائي، لدي شقيقان هما عمر في الصف الأول الثانوي، ويوسف في الصف الثالث الابتدائي.

وأوضح الطالب أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله عز وجل وأسرته التي وفرت له كل الإمكانيات اللازمة، مؤكدًا أنه لم يعتمد على طريقة معينة أو عدد ساعات معينة في المذاكرة، لكنه حرص على مذاكرة مراجعة الدروس أولًا بأول من بداية العام.

وأشار إلى أن تجربة الثانوية العامة كانت صعبة، وساعدته فيها الدروس الخصوصية، نظرًا لصعوبة وطول المناهج وضغط الامتحانات، مؤكدًا أن أسرته كانت تهون عليه تلك الصعوبة.

وتابع أن مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل، متمنيًا استمرار التفوق وأن يصبح طبيبًا، موجهًا الشكر لأسرته.