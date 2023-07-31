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التعليم العالى: حملة إعلامية لتوعية الطلاب بكيفية إجراء التنسيق الإلكترونى

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:52 م
التعليم العالى: حملة إعلامية لتوعية الطلاب بكيفية إجراء التنسيق الإلكترونى عادل عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الوزارة دشنت حملة إعلامية مكثفة تم استخدام كل وسائل الاتصال الرقمى لتوعية الطلاب بكيفية إجراء التنسيق الإلكترونى بشكل سيلم وتفادى الأخطاء الشائعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، فى تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه أصدرنا أكثر من أدلة إرشادية فى عدة اشكال لتوعية الطلاب خلال وضع رغباتهم بالكليات.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالى: "مستمرون فى حملة التوعية لتفادى الطلاب لأى أخطاء خلال التنسيق، وعلى رأسها أن الطلاب يعضون أول 10 رغبات للكليات بجدية وباقى الرغبات يضعونها بدون جدية وكذلك أن التنسيق يأخذ بأخر تعديل للطالب على الرغبات".

 


عادل عبد الغفار

الكليات

التعليم العالى

مصر

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