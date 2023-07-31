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الأولى علمي علوم: تلقيت اتصالا من الوزارة وطموحى إكمال مسيرة والدَىَّ فى الطب

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:10 ص
الأولى علمي علوم: تلقيت اتصالا من الوزارة وطموحى إكمال مسيرة والدَىَّ فى الطب سعاده أسرة أميمة
الدقهلية - محمد الحبشي

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حالة من الفرح والسعادة جعلت من الزغاريد تنطلق في المنزل بصوت مرتفع، عند وصول اتصال هاتفي من وزارة التربية إلي منزل الطالبة أميمة محمود أحمد عبدالله صالح، ابنة قرية برج النور التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، لإخبارها  بحصولها على المركز الأول ضمن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم.
 
وقالت الطالبة، إنها تلقت مكالمة هاتفية من وزارة التربية والتعليم، ولم تصدق نفسها وأصيبت بصدمة لمدة ثوانٍ، معربة عن فرحتها بتحقيق حلم والديها بأن تكون من ضمن الأوائل.
 
وأضافت، أنها حصلت على دروس خصوصية في جميع المواد إلى جانب المدرسة، وكانت تعتمد في نظام مذاكرتها على تقسيم المنهج لأجزاء، وتحرص على عدم تراكم المواد، والمذاكرة أولًا بأول.
 
وأوضحت الطالبة، أنها كانت تستعين بالله دائمًا قبل المذاكرة، ولم تكن تتوقع أن تكون من الأوائل، لكن الله أكرمها بأفضل مما توقعت، وأهدت نجاحها وتفوقها لأسرتها لدعمهم لها.
 
وأكدت الأولى على الثانوية العامة، أنها كانت متفوقة طوال مسيرتها الدراسية، وتوقع والدها أن تكون من أوائل الثانوية العامة، وكان يوفر لها الأجواء المناسبة للمذاكرة، كما كانت والدتها تدعمها في طريقة مذاكرتها وتتركها دون ضغط. 
 
وأشارت الطالبة إلى أن والدها يعمل طبيب أسنان، ووالدتها طبيبة، وهما قدوتها ومثلها الأعلى، مؤكدة أنها ستلتحق بكلية الطب لتكمل مسيرة أسرتها، وأهدت تفوقها ونجاحها لهما.
 
الطالبه أميمة الأولي علي الثانوية العامة علمي علوم
الطالبه أميمة الأولي علي الثانوية العامة علمي علوم

زغاريد وفرحه في منزل الأولي علمي علوم
زغاريد وفرحه في منزل الأولي علمي علوم

سعاده أسره اميمه
سعاده أسره اميمه
 
 
 
 
 
 
 
 

الأولي علي الثانوية العامة

الأولي علمي علوم

نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة علي اليوم السابع

اليوم السابع

أوائل الثانوية العامة

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