الأوقاف: مكافأة تشجيعية للمتميزين من العمال المتطوعين بالمديريات الإقليمية

كتب لؤى على

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتكريم المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في خدمة بيوت الله عز وجل، وبناءً على تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات والإدارات المعنية، قرر الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، تكريم المتميزين من العمال المتطوعين بالمديريات الإقليمية بمكافأة تشجيعية من الموارد الذاتية بالوزارة قدرها ستمائة جنيه لكل منهم، وعددهم (1023)؛ وذلك عن شهر يوليو 2023م.

يذكر أن الأوقاف أعلنت اليوم الإثنين إطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي شمال سيناء (رفح2 والشيخ زويد)، وجنوب سيناء (الطور)، يوم الجمعة القادمة : (17 محرم 1445هـ)، الموافق (4/8/2023م)، وتضم كل قافلة منهما عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحمد في القرآن والسنة "، على النحو التالي: