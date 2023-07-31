اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الأمن الجزائري": إحباط تهريب أكثر من 79 كيلو جراما من مادة الكوكايين

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:00 ص
"الأمن الجزائري": إحباط تهريب أكثر من 79 كيلو جراما من مادة الكوكايين الكوكايين
أ ش أ

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نجحت الأجهزة الأمنية الجزائرية في إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخ الجزائر والمتعلقة بأكثر من 79 كجم من مادة الكوكايين، والقبض على 16 شخصا مشتبها به، وينحدرون من الجزائر العاصمة وولاية البليدة غربي الجزائر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الجزائري - في بيان اليوم - أن تلك العملية جاءت استنادا إلى التحريات التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن التحقيقات أفضت إلى كشف خيوط تنظيم إجرامي عابر للحدود، يقوده واحد من أكبر تجار المخدرات (الهارب بفرنسا)، والذي خطط لتحويل هذه الكمية المعتبرة من مادة الكوكايين من ولاية تمنراست بأقصى جنوب الجزائر نحو الجزائر العاصمة.

وأضاف البيان أنه تم تحديد هوية عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 


الأمن الجزائري

الكوكايين

تهريب الكوكايين

الجزائر



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