اعترافات لص حقائب المواطنين بمدينة نصر: بسرقها بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العامل المتهم بسرقة حقائب المواطنين بمنطقة مدينة نصر، اعترف بارتكابه واقعة سرقة من أحد المواطنين بأسلوب المغافلة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لسرقته حقيبة من آخر، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" بفقد حقيبة الظهر الخاصة بأحدهما وبداخلها (هاتف محمول- جواز سفر- بعض المتعلقات الشخصية).

أمكن تحديده وضبطه وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد بائعى الهواتف المحمولة المترجلين، وبتكثيف التحريات تم تحديده وضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بعلمه كونه من متحصلات واقعة سرقة وأنه تحصل عليه من عامل مقيم بمحافظة المنيا، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها (جواز السفر- كروت بنكية وبعض المتعلقات الشخصية).