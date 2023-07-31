ارتفاع فى أسعار الخضراوات وزيت الزيتون فى أوروبا بسبب موجة الحر الشديدة

فاطمة شوقى

تواجه الدول الأوروبية ارتفاعا في أسعار الخضار وزيت الزيتون، واشتكى المزراعون من موجة الحر الشديدة التي أدت إلى تدمير المحاصيل اليونانية، مما تسبب في أحد أسوأ مؤشرات أسعار المزارع في السنوات الأخيرة.

في اليونان، ثالث أكبر منتج لزيت الزيتون في أوروبا، وصلت موجات الحر الشديدة إلى درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، مما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة أحرقت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بما في ذلك بساتين الزيتون، وأودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.

من المقرر أن يصبح يوليو 2023 أكثر الشهور سخونة في تاريخ الكوكب بأكمله ، وفقًا لبرنامج كوبرنيكوس ، برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي. تتنافس الصناعات الرئيسية في جزيرة كريت اليونانية ، السياحة والزراعة ، هذا العام على احتياطيات الأمطار الشتوية المحدودة في الجزيرة المتوسطية والتي تبقيها على مدار العام في موسم الزراعة والحصاد.

وقال أنتونيس كيرامياناكيس ، مزارع خضروات يمتلك منشأة دفيئة في جنوب جزيرة كريت ، إن الحرارة الشديدة خلال الأسبوعين الماضيين دمرت فعليًا محصوله بالكامل من الشتلات التي يجب أن تنمو الآن مرة أخرى. يواجه مزارعو الخضروات الآخرون في المنطقة نفس المشكلة.

واعترف المزارع بأن مضاعفة العمل ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل المحدودة من الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل التي سيتم عرضها في الأسواق الوطنية والأوروبية مع حلول موسم الحصاد.

وأوضح "سأضطر إلى إعادة زراعة النباتات التي دمرتها الحرارة ، وبالتالي ستتضاعف التكلفة في المنتج النهائي ، حيث سأضطر إلى شراء البذور مرة أخرى ، وكذلك الأسمدة ، ودفع أجور العمال".

أخبر إلياس ستيفاناكيس ، مزارع البطيخ الذي يمتلك 10 أفدنة من الأراضي في بلدة أكروتيري في غرب جزيرة كريت ، لوكالة سبوتنيك أن اليونان وأوروبا سيكون لديهما كميات أقل من الفاكهة بعد أطول موجة حر في تاريخ البلاد.

كما نعد كاتالونيا واحدة من أكثر مجتمعات الحكم الذاتي تضررًا ، حيث تُزرع الفاكهة ذات النواة على وجه التحديد. لدى جمعية المزارعين الشباب (Asaja) مرصد للتعرف على حالة الخوخ والمشمش والبرقوق والكرز. نعم ، صحيح أنهم يتوقعون هذا العام انتعاشًا ، دون احتساب النكتارين ، للإنتاج بنسبة 22% مقارنة بعام 2022 ، حتى 1.1 مليون طن.

وأوضحت الصحيفة أن هى أن هذا الرقم يقل بنسبة 5% عن السنوات الخمس الماضية، لن يكون محصولًا سيئًا للفاكهة ذات النواة ولكن كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير. وقد تأثر ذلك بموجات الحر.

ويعتبر زيت الزيتون ، الذي يعتبر ذهبًا سائلًا منتجًا في إسبانيا ، في حالة تأهب قصوى أيضًا بأسعار قياسية. ويعتبر عدم هطول الأمطار ، أكثر إلحاحًا في أحواض جنوب البلاد ، والصقيع المتأخر والحرارة في الإزهار. لم يتم ضبط الزيتون كما ينبغي وتضررت الشجرة. أولئك الذين قُطِعوا سيستغرقون عامين للتعافي.

وإسبانيا هي أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم. المنتج موضع تقدير في عدد كبير من البلدان ، البكر الممتاز ، جوهرة التاج ، في حصص تاريخية. ويوم الجمعة الماضي وبحسب النظام المرجعي "المجمّع" كان سعره 7615 يورو للكيلو. خلال شهري يونيو ويوليو ، تشهد تصعيدًا لا يعرف المنتجون متى سيتوقف. مانويل ليلو مزارع مكرس لبستان الزيتون في مقاطعة جيان. يقول إنه باع نفطه في عام 2020 بسعر 2.40 يورو للتر. يتساءل "إلى أي مدى سيذهب هذا؟" يمكن أن تنتج إسبانيا 750 ألف طن من زيت الزيتون عندما تستهلك إسبانيا فقط أكثر من مليون.