"إطمن".. خطوات مهمة لازم تعملها لو لوحة سيارتك وقعت أو ضاعت

كتب - أحمد عبد الهادى

يواجه العديد من أصحاب السيارات أزمة فقدان لوحة السيارة المعدنية، مما تسبب حالة من القلق إذا تم إتلاف أو فقد اللوح المروري الذى يمكن أن تضيع في بعض الحالات إذا لم تكن مثبتة جيداً وتعرضت السيارة للاصطدام وبدون تصادم يمكن ان تحدث.

وهناك خطوات لاستخراج لوحة مرورية جديدة للسيارة في حالة فقدانها:

- التوجه لأقرب قسم شرطة لإثبات حالة في محضر فقد رسمي.

- التوجه إلى قسم المرور الذي تتبع له منطقة الإقامة من أجل بدء إجراءات استخراج رخصة السيارة واللوحات المرورية الجديدة.

- استخراج شهادة مخالفات السيارة وسدادها بالكامل في حالة تواجد أي مخالفة.

- فحص فني في المرور المتخصص لمطابقة رقم الموتور ورقم الشاسيه مع البيانات المسجلة في إدارة المرور.

- شراء مجموعة الإسعافات الأولية ومثلث الطوارئ في حالة عدم توافرهم.

- سداد قيمة اللوحات الجديدة واستلامها بأرقام مختلفة ورخصة جديدة.