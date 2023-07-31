إزالة 40 فتحة مخالفة تمهيدا لتحويل منطقة شمال سهل الحسينية للاستزراع النباتى

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"، بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير، ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد قسم جنوب أول، لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد "40 " فتحة مخالفة، وقد تم تسليم هذه الفتحات مغلقة إلى مندوب هيئة تعمير والتنمية الزراعية تحت تأمين قوات أمن بورسعيد.

ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعات دورية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي، لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكلملها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.