أيلون ماسك يرفض طلب أوكرانيا استخدام ستارلينك فى العمليات العسكرية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية ان الملياردير ايلون ماسك قيد الوصول الى الانترنت في أوكرانيا عبر قمره الصناعي "ستارلينك" مما اثر على استراتيجية كييف في ساحة المعركة.

رفض ايلون ماسك طلب الجيش الأوكراني تشغيل ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم ، المنطقة التي تسيطر عليها روسيا ، خلال الحرب الدائرة منذ اكثر من عام ونصف، وبدا ماسك تقديم خدمة starlink لاوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022 بعد أيام قليلة من شن روسيا هجومها على أوكرانيا.

ووفقا للتقرير، أثارت سيطرة ماسك أحادية الجانب على تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ، والتي كانت جزءًا أساسيًا من اتصالات أوكرانيا منذ الحرب، مخاوف المسؤولين.

في فبراير من هذا العام ، أعلنت شركة SpaceX أنها اتخذت خطوات لمنع الجيش الأوكراني من استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink للتحكم في الطائرات بدون طيار في المنطقة، وبعد الإعلان ، قال مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولاك إن سبيس إكس بحاجة إلى اختيار جانب في الحرب ضد روسيا.

كانت السلطات الأوكرانية قلقة من الاعتماد المفرط على تكنولوجيا مصدر واحد ، حيث أجرت محادثات مع مزودي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الآخرين لكنهم لم يقروا بمدى وصول أي منافس لـ Starlink.

قال ميخايلو فيدوروف ، الوزير الرقمي الأوكراني ، لصحيفة نيويورك تايمز: "ستارلينك هو بالفعل دماء البنية التحتية للاتصالات بالكامل الآن".

وقال إن التكنولوجيا مكنت فرق المدفعية والقادة والطيارين من مشاهدة لقطات الطائرات بدون طيار في وقت واحد أثناء الدردشة عبر الإنترنت. وفقًا للجنود ، تقلصت أوقات الاستجابة من العثور على هدف إلى ضربه إلى حوالي دقيقة من حوالي 20 دقيقة.

يذكر أن إيلون ماسك طلب من الولايات المتحدة العام الماضي تمويل خدمات الإنترنت لأوكرانيا لأنهم لم يتمكنوا من مواصلة الخدمة وقدرت الشركة التكلفة بحوالي 400 مليون دولار على مدى 12 شهرًا