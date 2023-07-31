اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم فى مصر تسجل 59 جنيها بالمزرعة

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:00 ص
أسعار الدواجن اليوم فى مصر تسجل 59 جنيها بالمزرعة الدواجن
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن فى سوق الجملة تحرك طفيف بحوالي 2 جنيه ليسجل كيلو الدواجن 59 جنيها، ويصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك بين 65 جنيها إلى 67 جنيها حسب المنطقة، فى حين شهد سعر كرتونة البيض انخفاض تراوح بين 8 إلى 12 جنيها خلال الأيام الماضية.
 
وسجل سعر كيلو الوراك من الفراخ البيضاء 66 جنيها والبانية 150 جنيها، فى حين سجل الساسو 100 جنيه، والكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والأمهات البيضاء 52 جنيها مقابل 58 جنيها.
 
وسجل سعر كرتونة البيض مستويات 105 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة، والبيض البلدى 112 جنيها والبيض الأحمر 108 جنيهات فى الجملة.

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