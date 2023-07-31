أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 31-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 31-7-2023.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 659.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 183.1 مليون جنيه، 38.5 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21 ألف جنيه، 102.3 مليون جنيه، 121.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 21365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 7364 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 20.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.83%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 7.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.684 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.117 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.41%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 20.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.593 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.419 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.78%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 45.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.72%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.251 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.71%.