نقص فيتامين "د" والصدفية.. الخبراء يقومون بفك شفرة الارتباط

كتبت إيناس البنا

الأعراض الرئيسية لمرض الصدفية واضطراب المناعة الذاتية هي بقع الجلد الملتهبة والمتقشرة والجافة، يمكن أن تكون المناطق المصابة حكة وقد تكون مؤلمة لبعض الأشخاص.

يمكن أن تتراوح الصدفية من خفيفة إلى شديدة، وفقا لموقع " healthsite"، يعاني بعض الأشخاص من صدفية فروة الرأس فقط في حين أن البعض الآخر قد يعانون منها في أجزاء كثيرة من الجسم، يشير بحث مؤخراً تم إجراؤه على فيتامين د والصدفية إلى أن النقص قد يكون مرتبطًا بالصدفية الشديدة.

حول الدراسة

تم إجراء هذه الدراسة من قبل باحثين في العديد من البلدان بما في ذلك البرازيل وإيطاليا ونيبال، تشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصدفية لديهم أيضًا مستويات منخفضة من فيتامين (د) في مصل الدم في أجسامهم. يقول الخبراء أن هذا قد يكون السبب وراء الخطورة.

نتائج البحث

وجد الباحثون أنه عندما يكون مستوى فيتامين (د) في الدم منخفضًا ، يميل المرض إلى أن يصبح شديدًا. كما وجد أن مستويات فيتامين (د) مرتفعة جدًا في الأشخاص الذين لديهم بقع قشرية أقل في أجسامهم، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من مساحة سطح الجسم الأكثر إصابة بالصدفية ، لديهم أدنى مستويات فيتامين (د) في الدم.

هل هناك ارتباط نهائي؟



ومع ذلك ، بعد الانتهاء من جميع نتائج الأبحاث، لا يزال الخبراء لم يكتشفوا ما إذا كان انخفاض مستويات الفيتامينات يؤدي إلى الإصابة بالصدفية الشديدة أو العكس.

ماذا يوصي الخبراء؟



على الرغم من الارتباط بين مستويات فيتامين (د) وشدة الصدفية التي تظهرها هذه النتائج ، يقول الخبراء إنهم لا يزالون ليس لديهم معلومات كافية هنا للتوصية باستخدام مكملات فيتامين (د) لمرضى الصدفية لدينا.

يوصي الخبراء المرضى دائمًا باستشارة أطبائهم في حالة إصابتهم بالصدفية ونقص فيتامين (د)، سيتمكن الخبراء فقط من تقديم أفضل النصائح ومعالجتها.