موجات الحر فى أوروبا تعرض صناعة السياحة الإسبانية والإيطالية للخطر

فاطمة شوقى

تمر أوروبا بموجات حر غير مسبوقة أدت إلى مزيد من الحرائق وحالة من الفوضى تجتاح الدول الأوروبية، وأصبح لدرجات الحرارة المرتفعة التي يتم تسجيلها بسبب تغير المناخ عواقب سلبية على صناعة السياحة الإسبانية، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعد الكثير من السياح الذين كانوا يبحثون عن وجهة في إسبانيا للهروب من الأزمات التي تواجه بلدانهم، بإمكانهم التوجه لإسبانيا بسبب دراجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت الحرارة أن الحرارة الشديدة التي تؤثر على إسبانيا تخيف جزءًا من السياح إلى البلدان الأخرى الأقل دفئًا.

ووفقا للخبراء فقد تقلل موجات الحر من جاذبية جنوب أوروبا كوجهة سياحية على المدى الطويل" ، الأمر الذي سيكون له عواقب اقتصادية سلبية بالنظر إلى أهمية القطاع في إسبانيا.

وأكدت وكالة موديز Moody's الائتمانية ، التي تركز على إسبانيا بالإشارة إلى أن الزيادة المتوقعة في الظواهر الجوية المتطرفة في السنوات المقبلة "سيكون لها آثار سلبية ، بما في ذلك انخفاض جاذبية دول البحر الأبيض المتوسط ​​، مثل إسبانيا".

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية درجات الحرارة المرتفعة أدت الى حرائق كبيرة حولت المباني التاريخية إلى غبار، حيث تحولت أقدم كنيسة في عاصمة الجزيرة منذ القرن الخامس عشر إلى رماد، وابتلعت النيران واجهات المنازل وأحاطت بالطرق السريعة ومطار باليرمو الذي ظل مغلقا لعدة ساعات، تم العثور على أول ضحيتين محاصرين في هذه المنطقة.

وأعرب نيلو موسوميسي وزير الحماية المدنية والحاكم السابق لصقلية عن قلقه من الآثار المدمرة لتغير المناخ في إيطاليا، مشيرا إلى أنه من الصعب تقييم الأضرار التي سببتها النيران ، ولكن وفقًا للحماية المدنية ، دمر ما يقرب من 340 حريقًا - تسبب بعضها - بالفعل 700 هكتار من الغابات في الأيام الأخيرة ، وكلها تغذيها الحرارة الشديدة.