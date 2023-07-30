مصرع 3 شباب غرقا بشواطئ غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير - أحمد الزغبى

أعلنت السياحة والمصايف بالإسكندرية، وجود 3 غرقى بالسواحل الغربية، وأكدت الإدارة أن الغرقى قاموا بالنزول إلى البحر قبل الساعة 6 صباحا، وقبل تواجد منظومة الإنقاذ على الشواطئ.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوجود 3 حالات غرق، داخل أحد شواطئ منطقة الهانوفيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ وتبين عن غرق كل من، إسلام صبحي جودة 16 سنة، ومصطفى أنور منصور 20 سنة، وإبراهيم شعبان 20 سنة من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثامين اثنين منهم، وجاري البحث عن الثالث. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الرزاق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن منطقة العجمي شهدت غرق 3 شباب خلال الاستحمام في مياه البحر عقب نزلهم في الساعة السادسة صباحا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وشهدت الإسكندرية ارتفاعا للأمواج تتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر بسبب الرياح الشمالية الغربية التى تهب على الإسكندرية وتصل سرعتها الى 32 كم / الساعة.

ووفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية ، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، رفع الرايات الحمراء على كافة الشواطئ ، بسبب ارتفاع ملحوظ فى حركة الأمواج.

وأكدت الإدارة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الاولية.

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة في المنطقة الأمنة و التى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ

7. مراعاة الاطفال و عدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب الى مسافات عميقة بالبحر .

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10. فى حالة وجود غريق ،يتم استدعاء المنقذين، و الاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.

11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها ،و هى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر.