مسرح المنصورة القومى يعود للحياة بعد توقف ترميمه منذ سنوات

الدقهلية - شريف الديب

على الرغم من مرور 10 سنوات على الحادث الإرهابية الأليم فى الدقهلية، جراء وقوع تفجير مديرية أمن الدقهلية، عام 2013، والضرر الذى وقع على العديد من الأماكن حول موقع التفجير، الا أن مسرح المنصورة القومى، والذى تعرض للتخريب والدمار، والذى يعد أحد أهم الأماكن التى طالته يد الإرهاب، ذلك المسرح المجاور لمبنى المديرية، والتى تأثرت حالته الإنشائية بشكل كبير، عقب التفجير الإرهابي، ومنذ ذلك اللحظة وعقب زيارة رئيس مجلس الوزراء فى حينه، تم الإعلان عن إعادة ترميم المسرح بنفس الشكل المعمارى والطراز الفريد الذى احتفظ به لما يزيد من مائة عام، وهو من المبانى المسجلة بالتنسيق الحضارى كمبنى تراثى ذى قيمة أثرية

وهو ما ادى إلى العمل طوال هذا الفترة فى إعادة ترميمه للحفاظ على اثريته، وتعد دار الاوبرا المصرية بوزارة الثقافة وهى الجهة التابع لها مسرح المنصورة القومى، والمشرفة على إعادة ترميمه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وقد تم إعداد خطة متكاملة لأعمال التشطيبات بالمسرح فور انتهاء اعمال الترميم والتدعيم للأعمال الانشائية به.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سوف يتم الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم فى نوفمبر القادم، وأنه كلف المهندسة منى الساعى مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة لمتابعة تلك الاعمال للانتهاء فى الوقت المقرر له،

وأوضح مختار إلى أن أسباب توقف الإصلاحات والانشاءات بالمبانى، يرجع إلى بعض المعوقات فى المشاكل الهندسية، وللحفاظ على المبنى الأصلى، وتم عمل مقترحات هندسية جديدة حفاظا على الشكل والطراز .

يذكر بأن المسرح تأثر بالانفجار، وانهارت أجزاء منه وتحطمت أجزاء كبيرة من واجهته كما تعرضت نوافذه الزجاجية للتدمير اضافة إلى وقوع أجزاء من خشبة المسرح.

ويعد مسرح المنصورة القومى، من أقدم المسارح، وهو من ملحقات قصر أمينة هانم زوجة الخديوى توفيق حيث أنشئ عام 1868 وقام المهندس الإيطالى ميريللى عام 1902 بإعادة بنائه بشكل جديد ليشمل على بلدية المنصورة، ومسرح تياترو وبنى على الطراز الإيطالى.

وشهد مع بداية انشائه العديد من الاحتفالات على مدار تاريخه بعضها كان خاص باحتفالات قناة السويس، واحتفالات أعياد الدقهلية، وفيما بعد قدمت عليه أم كلثوم ورياض السنباطى حفلات فنية مميزة، كما شهد أيضا عروضا لمسرحيات نجيب الريحانى وعلى الكسار ويوسف وهبى، وأمينة رزق كما قدمت الفنانة سميحة أيوب وعبد الغفار عودة وآخرون.



مسرح المنصورة القومى (1)



مسرح المنصورة القومى (2)



مسرح المنصورة القومى (3)



مسرح المنصورة القومى (4)



مسرح المنصورة القومى (5)



