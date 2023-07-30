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محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 398 كيلو ترع وجاري تبطين 579 كيلو

الأحد، 30 يوليو 2023 10:00 ص
محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 398 كيلو ترع وجاري تبطين 579 كيلو تبطين الترع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد محافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع، بطول 1000كيلو، فتم الانتهاء من تبطين 398 كيلو ترع، وجاري العمل في 579 كيلو ترع، من المستهدف تبطينه.
 
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال التبطين التي تشهدها قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً أن أعمال التبطين مستمرة وسيتم تبطين 1000 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، وأنه جرى تبطين عدد من الترع، وسيتم تبطين بقية الترع بالقرى والمراكز تباعاً وفق خطة موضوعة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإشراف المهندس  رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري تبطين 579 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، وجاري العمل في 62 عملية، كما تجرى أعمال البطين ب 128 ترعة بقر ومراكز المحافظة، ونسبة تبطين الترع 70%،  وتم الانتهاء من تبطين 398 كيلو ترع.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.
 
 
 
 
 
 
 

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