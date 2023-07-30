مجلس الوزراء اللبنانى يتابع بحث مشروع قانون موازنة العام الجارى غدا

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أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد في الرابعة عصر غد الاثنين جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى.



وكان مجلس الوزراء قد عقد أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين الماضي، إلا أن الجلسة سيطر عليها مناقشات بشأن أزمة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان والخيارات المتاحة لتفادي الفراغ في المنصب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إلا أن أغلب الوزراء لم يحضروا وتقرر إلغاء الجلسة التي كان انعقادها يستلزم حضور النصاب القانوني المقدر بثلثي عدد أعضاء المجلس المؤلف من 24 عضوا.