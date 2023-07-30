ضبط 3 منهم اثنان مصابان برش خرطوش فى مشاجرة بطما شمال سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة استُخدمت فيها أسلحة خرطوش ونتج عنها إصابة 2، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة بإرشاده.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج تمت السيطرة عليها وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، بوجود مشاجرة ومصابان بناحية ساحل طما، حيث تبين أنها بين كل من: "طرف أول" سامح م ا ا 42 سنة سائق توك توك مصاباً برش خرطوش بالوجه، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وابن شقيقته محمد ح س ع 15 سنة طالب مصاباً برش خرطوش بالذراع الأيسر ويقيمان بذات الناحية.

وبين "طرف ثان" عادل ا ع م 53 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها؛ بسبب احتكاك الأول من الطرف الأول بالتوك توك قيادته بالطرف الثاني حال سيره مترجلا، وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.