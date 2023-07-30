ذهبت رأس البر.. الداخلية تكشف سبب تغيب فتاة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة".

بالفحص أمكن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها (ربة منزل) وتبين أنها طرف والدتها بمحل إقامتها بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.. وبإستدعائها حضرت صحبة والدتها وقررت بوجود خلافات بينها وبين زوجها، وإعتياده التعدى عليها بالضرب ، فقامت على إثر ذلك بترك مسكنها بمحض إرادتها والإقامة طرف والدتها، وأيدت والدتها ما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.