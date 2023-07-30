اليوم السابع
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"ديلر" يعترف بتحويل مسكنه لمخزن مواد مخدرة فى الجيزة

الأحد، 30 يوليو 2023 07:00 ص
"ديلر" يعترف بتحويل مسكنه لمخزن مواد مخدرة فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه في الجيزة، بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحويل مسكنه إلى مخزن، لإخفاء بضاعته، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه كان يستعد لترويج كمية من مخدر الإستروكس، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، واعترف بالإتجار بالمضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، لتردد عاطل بين عدد من متعاطى المواد المخدرة، لترويجها بينهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، نجح رجال المباحث فى رصد تحركاته، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس.

وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المخدر، كما اعترف بتخزينه بمسكنه، وحيازته المضبوطات بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

 


مكافحة المخدرات

مخدر الاستروكس

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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