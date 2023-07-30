اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث شغب السلام"

الأحد، 30 يوليو 2023 05:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث شغب السلام" المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال، اليوم، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
 
وجاء في أمر الإحالة، "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".

احداث السلام

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار وجدي عبد المنعم

أحداث شغب السلام



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