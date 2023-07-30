خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية ذو أعلى عائد من داخل وخارج مصر

كتب أحمد يعقوب

قام بنك مصر مؤخرا بإصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات " القمة وايليت" ذوي اعلي عائد ٩٪ و٧٪ سنويا؛ وتسهيلا على العملاء وغير العملاء فقد تم اتاحة العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات منها على سبيل المثال؛ الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

هذا كما تم اتاحة الشراء من خلال الموقع الالكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي سيقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارساله على البريد الالكتروني bmonboarding@banquemisr.com ، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

وفي حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، هذا مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارفاقهم مع مستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية او جواز سفر ساري) واثبات التحويل وارسالهم على البريد الالكتروني bmonboarding@banquemisr.com، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

أما بالنسبة لغير العملاء؛ فيمكنهم شراء الشهادات من خلال تحميل المستندات المطلوب استيفائها لفتح حساب جديد لدى البنك واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع و طلب شراء الشهادة واثبات التحويل بالإضافة لمستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري) على البريد الالكتروني bmonboarding@banquemisr.com، ويقوم البنك بفتح حساب دولاري اومصري حسب نوع الشهادة المطلوب شرائه، يقتصر الحساب فقط على طلب اصدار، استرداد / استحقاق وإضافة العائد للشهادة مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد وتحويلهم لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء

هذا ويسعى البنك دائماً لتلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة للتسهيل عليهم.