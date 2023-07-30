خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 يرجى إتباع الخطوات التالية:

- يدخل الزائرعبر المتصفح إلى موقع اليوم السابع من اللينك التالى:

https://www.youm7.com

- ستظهر أمام الزائر الصفحة منقسمة إلى اختيارين.

الاختيارالأول الدخول إلى موقع اليوم السابع لتصفح الموقع ومعرفة آخر الأخبار، والاختيار الثانى يتيح الدخول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023.



الخطوة الأولى للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

- يقوم الزائر باختيار الدخول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023



الخطوة الثانية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

- بمجرد اختيار الزائر الدخول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 ستفتح أمامه صفحة يطلب منه فيها إدخال رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته، ثم الضغط على زر النتيجة، وبعدها تفتح صفحة بها نتيجة الطالب بشكل مفصل وبالدرجات الخاصة بكل مادة.



ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة بالطالب

- وللدخول مباشرة إلى صفحة نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط التالى https://natega.youm7.com