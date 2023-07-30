حياة كريمة.. تجهيز المجمعات الخدمية بقرى ديرمواس فى المنيا تمهيدا لتشغيلها

المنيا-حسن عبد الغفار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، جهودها في الانتهاء من أعمال تجهيز مجمعات الخدمات بقرى المركز والتي يبلغ عددها 5 مجمعات بواقع مجمع بكل مجلس قروى، وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي تستهدف تطوير الريف المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة.

وفى ذات السياق، تابع عامر طه رئيس مركز ديرمواس، أعمال توريد الأثاث للمجمعات الخمسة وتوزيعها وفرشها لتكون علي أعلي مستوى من الجاهزية، مؤكداً أنه تم توصيل كافة المرافق لهذه المجمعات تمهيداً للتشغيل ودخولها الخدمة قريباً لتقديم خدماتها للمواطنين وتوفير الوقت والجهد من أجل تحقيق خطة الدولة للتنمية والتوجه نحو التحول الرقمي، إلى جانب الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها لتحقيق مزيد من الشفافية.