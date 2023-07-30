اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 12:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تنفيذ مشروعات مرافق بقيمة 2 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة بالصعيد

الأحد، 30 يوليو 2023 12:00 ص
تنفيذ مشروعات مرافق بقيمة 2 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة بالصعيد د. سامح السيد رئيس الشركة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من تنفيذ مشروعات متنوعة بمبادرة حياة كريمة في عدد من المحافظات بقيمة تصل لنحو 2 مليار جنيه في مركز المراغة بمحافظة المنيا .

وأشار تقرير حديث حول المشروعات، أن الشركة بقيادة الدكتور سامح السيد ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، تنفذ مشروعات جديدة بخلاف مشروعات حياة كريمة بنحو 2 مليار جنيه من اجمالى تعاقدات تصل لنحو 6.3 مليار جنيه منذ العام المالى 2020-2021 من بينها مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات مرافق بمختلف المحافظات علاوة على مشروعات بدول عربية .

جدير بالذكر أنه انتهت شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام التابعة للقابضة للتشييد والتعمير،من تنفيذ مشروع، والبدء في مشروع آخر بقيمة 100 مليون دولار في دولة العراق الشقيقة، ومن المنتظر أن يتم افتتاح المشروع الأول "جسر نينوى"، الذى تنفذه الشركة بالعراق، والبالغ تكلفته نحو 60 مليون دولار في 15 أغسطس المقبل، بحضور وفد مصري رفيع المستوى، بجانب عدد من قيادات الشركات العراقية.

يشار أن توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام تقتضى بسعى الشركات للفوز بمشروعات خارج مصر لتوفير العملة الصعبة، وتحسين موارد الشركات .


حياة كريمة

سامح السيد

الصرف الصحى

الطرق والكبارى

حسن علام

النصر العامة للمقاولات



الموضوعات المتعلقة

وحدة حياة كريمة تتابع الأعمال الجارية بمشروعات المرحلة الثانية بأسوان

السبت، 29 يوليو 2023 04:13 م

حياة كريمة تغير الواقع فى قرى مطوبس وتقضى على الهجرة غير الشرعية.. إنشاء 689 مشروعا بـ12 قطاعا.. المستشفى المركزى ينهى معاناة انتقال المرضى للمحافظات المجاورة.. والأهالى: نشعر باهتمام الدولة من خلال المبادرة

السبت، 29 يوليو 2023 08:24 ص

حياة كريمة.. زيادة قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه لنحو 220 ألف سيدة

السبت، 29 يوليو 2023 01:00 ص

حياة كريمة فى أسوان.. تنمية شاملة بقرى الرغامة البلد وكيما وأبوير (فيديو)

الجمعة، 28 يوليو 2023 11:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة