تنفيذ مشروعات مرافق بقيمة 2 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة بالصعيد

كتب عبد الحليم سالم

انتهت شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من تنفيذ مشروعات متنوعة بمبادرة حياة كريمة في عدد من المحافظات بقيمة تصل لنحو 2 مليار جنيه في مركز المراغة بمحافظة المنيا .

وأشار تقرير حديث حول المشروعات، أن الشركة بقيادة الدكتور سامح السيد ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، تنفذ مشروعات جديدة بخلاف مشروعات حياة كريمة بنحو 2 مليار جنيه من اجمالى تعاقدات تصل لنحو 6.3 مليار جنيه منذ العام المالى 2020-2021 من بينها مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات مرافق بمختلف المحافظات علاوة على مشروعات بدول عربية .

جدير بالذكر أنه انتهت شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام التابعة للقابضة للتشييد والتعمير،من تنفيذ مشروع، والبدء في مشروع آخر بقيمة 100 مليون دولار في دولة العراق الشقيقة، ومن المنتظر أن يتم افتتاح المشروع الأول "جسر نينوى"، الذى تنفذه الشركة بالعراق، والبالغ تكلفته نحو 60 مليون دولار في 15 أغسطس المقبل، بحضور وفد مصري رفيع المستوى، بجانب عدد من قيادات الشركات العراقية.

يشار أن توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام تقتضى بسعى الشركات للفوز بمشروعات خارج مصر لتوفير العملة الصعبة، وتحسين موارد الشركات .