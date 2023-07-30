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تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل خدمة التسجيل الإلكترونى للرغبات وترشيح الجامعات

الأحد، 30 يوليو 2023 01:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل خدمة التسجيل الإلكترونى للرغبات وترشيح الجامعات موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن بعدها انطلاق تنسيق المرحلة الأولى من قبل وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق، يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة كيفية الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات والتعرف على نتيجة التنسيق والترشيح للجامعات.
 
ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على خدمات التنسيق الإلكترونى:
 
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
• معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
 
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.
 
وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.
 
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

 


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