تعرف على السيارات النقل الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023

كتبت : أماني سمير

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد سيارات النقل التي تم ترخيصها والتأمين عليها خلال يونيو 2023 بلغت حوالي 925 سيارة، من بينها 10سيارات نقل موديل 2020، و46 سيارة نقل موديل 2021، و228 موديل 2022، و229سيارة نقل موديل 2023، و342 سيارة موديل 2024 .

وأوضح التقرير أن الترتيب العام للماركات الاعلي ترخيصا جاءت كالتالي :

استطاعت ماركة "شيفورولية" حصد المركز الأول فى عدد المركبات للشهر الثانى على التوالى حيث بلغت 903 في الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها خلال يونيو 2023 .

وفي المركزالثانى جاءت ماركة " نيسان " بواقع 722 و المركز الثالث ماركة رينو568 ، وفى المركز الرابع ماركة " شيرى " 537 سيارة ، وفي المركز الخامس ماركة " كيا بواقع " 517 مركبة .

أما المركز السادس كان من نصيب ماركة " سوزوكى " بواقع 463 مركبة ، وفي المركز السابع ماركة " هيونداى " بواقع 452 سيارة، وفي المركز الثامن ماركة " بى واى دى " بواقع 415، والمركز التاسع لصالح ماركة " مرسيدس354، وفي المركز العاشر ماوكة " تويوتا " بواقع 333 مركبة .