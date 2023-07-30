ترامب: البايدينون حصلوا على ملايين الدولارات من أوكرانيا والآن كييف تتلقى المليارات

أحمد علوى

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على أوكرانيا.