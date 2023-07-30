تحصين 2415 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية فى قنا

قنا صابر سعيد

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، إن قسم الوقاية بالإدارة البيطرية قام بتحصين 2415 من رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس، ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في إطار خطة الادارة للقضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة.

وأضاف رئيس المركز، أن قسمي الرعاية التناسلية والعلاج تمكنا من مناظرة 6 حالات ضد أمراض الباطنة والأمراض المحدة من نسب الإخصاب كالتهاب الضرع والالتهاب الرحمي (التهاب رحمي - التهاب رحمي عفن)، مؤكداً أن الدولة تبذل جهود حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم اللازم لوقايتها، موجهًا جميع رؤساء الوحدات القروية بضرورة توفير كافة التسهيلات لإنجاح الحملات التي تطلقها الجهات الحكومية والأهلية لتحصين مواشي المربيين، من خلال الإعلان عن موعدها وأماكن تمركزها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الشعيني، أن قسم الارشاد بإدارة قوص البيطرية عقد 8 ندوات تثقفية لصغار المربين حول طرق التغذية الصحية للماشية وكيفية تتبع الحالة الصحية لها، فضلا عن أن قسم المجازر والتفتيش عن اللحوم قام بالإشراف على ذبح 502 رأس ماشية بمجزري قوص وحجازة.