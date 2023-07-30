تجارة القاهرة تعلن إتاحة 30 منحة دراسية لأوائل الثانوية ببرنامج العلوم الاكتوارية

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة ب جامعة القاهرة ، عن صدور قرار مجلس الكلية بتوفير عدد 30 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة بشعبة علمى رياضة للالتحاق ببرنامج العلوم الاكتوارية والذى يؤهل الطالب للحصول على شهادة خبير اكتوارى.

وأوضح عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن وظيفة خبير اكتوارى أصبحت وظيفة هامة ومطلوبة فى سوق العمل وبها ندره فى السوق المصرى، وأن هؤلاء الطلاب سيحظون باهتمام هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين أثناء الدراسة بما يمكنهم من الحصول على وظائف هامة بمجرد التخرج.

واستطرد الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته، أن معايير المفاضلة فى الاختيار للحصول على المنحة مجموع الثانوية العامة وإجادة اللغة الإنجليزية واجتياز امتحان رياضة واللغة وسيتم التواصل مع الكلية لمعرفة كيفية التقدم لهذه المنح.