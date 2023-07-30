بيطرى الدقهلية تنتهى من تحصين 21 ألفا و643 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

كتبت ـ أسماء نصار

انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية من تحصين 21 ألفا و643 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

وأشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى في المحافظات الذين يواصلون العمل في ظل الظروف شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

أوضح تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحصين حوالي مليون و284 ألفا و806 رؤوس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجاري، وتحصين حوالي مليون و186 ألفا و581 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجارى أيضا.

من ناحيته، وجه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الشكر لكل العاملين والأطباء بالهيئة والمديريات بالمحافظات، مؤكدا أن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية تأتي

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، ومناشدا المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.