انقطاع المياه عن بعض مناطق بلقاس وطلخا بالدقهلية غدًا لمدة 4 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس، وقرى بطرة، وكتامة، وبساط النصارى، ودميرة التابعة لمركز طلخا، وذلك غدًا الإثنين، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بعمل قطعية قطر 10 بوصة بخط ربط بسنديلة أمام قرية بطرة.

و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.