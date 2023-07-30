

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن أحد الجنود الروس من المنطقة الغربية المشاركين في المعركة، حيث روى أن "ناقلتي مشاة (CV-90) ظهرتا أمام مواقعنا الدفاعية، وبدأتا بإطلاق النار، وخلال تبادل إطلاق النار أصيبت إحدى العربتين بقذيفة (آر.بي.جي.)، نتيجة لذلك قتل قائد العربة، ولاذ بقية الطاقم بالفرار".



وأضاف "أن العربة لم تكن تقل جنود إنزال، في حين أن العربة الثانية سارعت في مغادرة المنطقة قبل أن نبدأ باستهدافها"، مبينا أنه تم سحب المركبة إلى خطوطهم.



يذكر أن ناقلة الجند (CV-90) من صنف المركبات القتالية المستخدمة في الجيش السويدي منذ عام 1993، وهي مركبة مدرعة ومزودة بمدفع عيار 40 ملم. ويملك الجيش السويدي أكثر من 500 من هذه المركبات.



وكانت ستوكهولم قد أعلنت في فبراير الماضي أنها ستزود كييف بـ 50 قطعة من هذه المركبات.