العمل بكفر الشيخ: إنذار لمنشآت لعدم استيفائها شروط السلامة ومنح رعاية اجتماعية للعمال

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال حازم على حسن، وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ، إنه جرى تنظيم حملات بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المنشآت، تم إنذار 29 منشأة تضم كل منهم أكبر من 50 عامل، لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، كما تم التفتيش على 305 منشأ، بكل منها بها أقل من 50 عامل، وتبين استيفاء 90 منشأة لشروط السلامة والصحة المهنية، وتم إنذار 214 منشأة، وتم تحرير 5 محاضر فورية، وتم اعادة التفتيش على 252 منشأة، وجرى تحرير 25 محضراً للمخالفين.

وأضاف حازم حسن لـ " اليوم السابع"، أنه تم عمل مقياس مهارة ل 250 حالة، وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة ل 520 حالة، وتم عقد دورتي خياطة وتفصيل ل25 متدربة، ودورة تبريد وتكييف ل 14متدرب، وجر تنظيم دورة صيانة اجهزة منزلية لذوي الهمم ل 14 متدربين، وفي مجال علاقات العمل، تم التفتيش على 593 منشأة تفتيش دوري ويوجد بها 6675 عامل، وجرى تحرير 33 محضر عمل، وجرى تلقي 11 شكوى في مجال علاقات العمل، تم النظر في 9 شكاوى.

وقال حسن:" تم توفير 71 فرصة عمل للدول العربية، منها 8 فرص بدولة الأردن و 63 فرصة عمل بالمملكة العربي السعودية، وفي مجال الشكاوى وخدمة المواطنين تلقت المديرية 36 شكوى، فتم ترشيح 11 مواطن للعمل، رفض منهم العمل 14 شخص، كما توفير 250 فرصة عمل، وتم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية ل 50 عامل بمبلغ 52 ألف جنيه."