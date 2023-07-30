اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 10:57 م
أكرم القصاص
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العالم هذا المساء.. جبال التبت فى الصين مقصد السائحين بسبب جمال الطبيعة.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار بملعب سنغافورة بعد ودية ليفربول وليستر.. والبابا فرانسيس أول بابا للفاتيكان يظهر في بث مباشر على فيس بوك

الأحد، 30 يوليو 2023 10:00 م
العالم هذا المساء.. جبال التبت فى الصين مقصد السائحين بسبب جمال الطبيعة.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار بملعب سنغافورة بعد ودية ليفربول وليستر.. والبابا فرانسيس أول بابا للفاتيكان يظهر في بث مباشر على فيس بوك
وكالات

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جبال التبت فى الصين مقصد السائحين بسبب جمال الطبيعة

الجمال الساحر التي تراه في مدينة تسونا في منطقه التبت جنوب غرب الصين حيث الطبيعة الخلابة وجبل بولا التي يحتوى على النباتات النادرة الجميلة التي تجعلك لا ترا في جمالها واشكالها المختلفة 

حيث يجعل مدينه تسونا  مقصد لكثير من السياح للاستمتاع بالطبيعة حسبما نقل موقع عرب نيوز الصيني 
 
67731-الطبيعه-الخلابه-فى-مدينه-تسونا
الطبيعه-الخلابه-فى-مدينه-تسونا
87883-الزهور-الجميله-على-جبال-بولا
87883-الزهور-الجميله-على-جبال-بولا
الاراضى الرطبة فى قرى مدينه التبت
الاراضى الرطبة فى قرى مدينه التبت

 
المناطق الخضراء فى مدينة تسونا
المناطق الخضراء فى مدينة تسونا
مدينة التبت
مدينة التبت

محمد صلاح يخطف الأنظار بملعب سنغافورة بعد ودية ليفربول وليستر

خطف النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الأنظار، عقب الفوز الكبير الذى حققه الريدز بنتيجة 4 / 0 على ليستر سيتي فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم فى معسكر سنغافورة استعداداً للموسم الجديد 2023-2024.

وقام النجم المصرى محمد صلاح بإلتقاط الصورة التذكارية مع الجماهير المتواجدة فى ملعب سنغافورة الوطنى عقب انتهاء المباراة، وقام بإهداؤهم القميص الخاص به.

ونجح محمد صلاح فى صناعة هدفين أمام ليستر سيتى، ليقود ليفربول للفوز فى المباراة الودية استعدادا للموسم المقبل.

وسجل أهداف ليفربول كل من نونيز فى الدقيقة 29، وأضاف كلارك الهدف الثانى فى الدقيقة 34 عن طريق تمريرة سحرية من محمد صلاح سددها على يمين حارس ليستر سيتي، وعزز جوتا تفوق الريدز بالهدف الثالث فى الدقيقة 38 عن طريق عرضية متقنة من محمد صلاح واختتم دوج أهداف الريدز فى الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

ويختتم فريق ليفربول المباريات الودية الأربعاء المقبل، بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.

سيلفى مع الجمهور
سيلفى مع الجمهور
صلاح
صلاح

البابا فرانسيس أول بابا للفاتيكان يظهر في بث مباشر على فيس بوك

ظهر البابا فرانسيس لأول مرة في أول بث مباشر له على الفيسبوك باستخدام هاتف محمول وذلك من خلال حساب الأب إنزوفورتوناتو ،ليصبح أول بابا للفاتيكان يظهر في بث مباشر على الفيسبوك، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن البابا فرانسيس كان يتواصل مع أساقفة ومجموعات من المؤمنين والشباب من جميع أنحاء العالم من خلال " Zoom" ومنصات الاتصالات الأخرى ، خاصة أثناء فترة انتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى مشاركته في TED أو عن طريق تسجيل مقاطع فيديو مختلفة ترسل رسائل للمؤتمرات والتجمعات ذات الطبيعة الدينية.

 
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 


العالم هذا المساء

جبال التبت

الصين

محمد صلاح

ليفربول

سنغافورة

البابا فرنسيس



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