السلطات التشيكية تجمد أصول رجل أعمال روسي

أ.ش.أ

جمَّدت السلطات في جمهورية التشيك، الحسابات البنكية والأصول المملوكة لرجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكو، في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام رسمية تشيكية- حسبما ذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، بأن يفتوشينكو له صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه رجل الأعمال الروسي الأبرز الذي يتم استهدافه بعقوبات من قبل التشيك حتى الآن.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن يفتوشينكو، لديه عقارات في بلدة "كارلوفي فاري" تقدر بقيمة 500 مليون كرونة تشيكية، موضحة أنه تم إدراجه على قائمة العقوبات التشيكية الشهر الماضي.