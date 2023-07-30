اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات التشيكية تجمد أصول رجل أعمال روسي

الأحد، 30 يوليو 2023 01:16 م
السلطات التشيكية تجمد أصول رجل أعمال روسي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جمَّدت السلطات في جمهورية التشيك، الحسابات البنكية والأصول المملوكة لرجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكو، في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام رسمية تشيكية- حسبما ذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، بأن يفتوشينكو له صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه رجل الأعمال الروسي الأبرز الذي يتم استهدافه بعقوبات من قبل التشيك حتى الآن.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن يفتوشينكو، لديه عقارات في بلدة "كارلوفي فاري" تقدر بقيمة 500 مليون كرونة تشيكية، موضحة أنه تم إدراجه على قائمة العقوبات التشيكية الشهر الماضي.

 


رجل اعمال

روسيا

التشيك

بوتين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة