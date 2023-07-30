السجن 15 سنة لـ4 طلاب قتلوا طفلا بسبب فتاة فى الإسماعيلية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد عطا سليم وعضوية المستشارين احمد شعراوى وكريم حنفى بمعاقبة 4 طلاب بالسجن 15 سنه بتهمة قتل طالب بسبب معاكسة فتاة.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم كان يقف مع فتاة فى الشارع فقام طالب بمعاكسة الفتاة ،فنشبت مشادة كلامية بينهما وصفع الطالب الشاب المتهم على وجهه مما دفعه إلى الاستعانة بأصدقائه ومعهم سلاح أبيض طعنوا به الطالب وشرعوا فى قتل صديقه.

تعود أحداث الواقعة عندما كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبال (جثة طالب سن 15 عاما "مصاب بجرح طعنى بالجسم"، وآخر سن 15 "مصاب بجرح طعنية وقطعية بالجسم" - مقيمان بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وآخرين "مجهولين" تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها المتهمين عليهما "بسلاح أبيض" مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة أحدهما ولاذوا بالفرار، وذلك بسبب خلافات بينهم حول معاكسة إحدى الفتيات وبسؤال كلاً من "المصاب – والد المتوفى" أيدا ما سبق.

أسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 طلاب - مقيمون بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة سلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.