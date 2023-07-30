الدفاع اليوناني يبدأ خطة طوارئ لتقيم التدابير الأمنية بمناطق تخزين الذخيرة والمتفجرات

كتبت: هناء أبو العز

بدأت السلطات اليونانية، اعتبارًا من اليوم، وحتى الأربعاء 2 أغسطس 2023 خطة عمليات تفتيش طارئة، وتقييمات تدابير الأمن والسلامة من الحرائق في المستودعات ومناطق تخزين الذخيرة والمتفجرات والوقود في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة في جميع أنحاء الأراضي اليونانية.

وينفذ نائب وزير الدفاع الوطني نيكولاوس هاردالياس ، الخطة بتعليمات من وزير الدفاع الوطني نيكوس دندياس ، يرافقه حسب مقتضى الحال رؤساء أركان الجيش والقوات الجوية والبحرية ، مع عمليات تفتيش في الموقع لمناطق تخزين الذخيرة والوقود الحيوية والحيوية ، فضلاً عن إجراء السلامة من الحرائق في حالات الطوارئ ، وستفحص بدقة جميع القضايا المتعلقة بسلامة الأفراد والوسائل والمواد.

ومن المتوقع أن يستمر برنامج الزيارات والتفتيش وأن يمتد ليشمل كافة وحدات القوات المسلحة.