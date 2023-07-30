"الدفاع الكويتية": إلغاء شرط "المدة" على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع

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أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح قرارا يقضي بإلغاء شرط "المدة" على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع من ضباط الصف والأفراد، مع اعتماد رفع شرط السن للالتحاق من 50 إلى 55 عاما وفقا للضوابط التي تقررها رئاسة الأركان العامة للجيش.



وقالت الدفاع الكويتية - في بيان اليوم الأحد "إن قرار الشيخ أحمد الفهد في هذا الشأن يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بإعادة التطوع في الخدمة العسكرية للاستفادة من خبراتهم العلمية والميدانية للنهوض بمستوى الجاهزية والاستعداد في عموم قطاعات الجيش الكويتي"