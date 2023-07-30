الداخلية تنفى الشائعات الإخوانية عن أوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات التابعة ل جماعة الإخوان الإرهابية والمنابر الإعلامية الموالية لها من إدعاءات وأكاذيب بشأن الزعم بوجود رسائل مغلوطة صادرة من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حول الأوضاع بالمركز والتى من شأنها التشكيك فى منظومة العمل.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها ..حيث تبحث عن مزاعم وإدعاءات وأكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.