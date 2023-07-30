اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 09:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تنفى الشائعات الإخوانية عن أوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل

الأحد، 30 يوليو 2023 07:50 م
الداخلية تنفى الشائعات الإخوانية عن أوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمنابر الإعلامية الموالية لها من إدعاءات وأكاذيب بشأن الزعم بوجود رسائل مغلوطة صادرة من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حول الأوضاع بالمركز والتى من شأنها التشكيك فى منظومة العمل.
 
وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها ..حيث تبحث عن مزاعم وإدعاءات وأكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.
 
 

الداخلية

شائعات

الاخوان

جماعه الاخوان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة