الحكومة تعلن التعاقد على كميات جديدة من المازوت لمواجهة تخفيفات الأحمال

محمد شرقاوى

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعاقدت على كميات جديدة من المازوت.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سى بى سى، أن المشكلة الأساسية أن الارتفاعات فى درجات الحرارة كانت لأيام متوالية وصلت لـ 12 يومًا، بعكس العام الماضى، مما أدى لسحب الغاز مرة واحدة من الشبكات من جانب محطات الكهرباء.

وواصل: "مش قادر أزود الكميات من الغاز والضخ، لأن درجات الحرارة متصلة لأيام متوالية، ونأمل فى استقرار درجات الحرارة".

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك استثمارات كبيرة فى طاقة الرياح سيتم ضخها الفترة المقبلة، وبحلول 2023 سيتم الاستعانة بالمصادر الجديدة والمتجددة، بنسبة 42%.

وقال، أن يوم الأحد ليس إجازة ولكن عمل من المنزل، مشيرًا إلى أن قرار العمل أونلاين لا ينطبق على المصالح الحكومية المرتبطة بموظفى الخدمات الجماهيرية.

وواصل: "العمل المكتبى فقط الذى يسمح بالعمل من المنزل، هو فقط من سيكون له العمل "أونلاين"، والهدف تخفيف الضغط على المصالح الحكومية فى استهلاكات الكهرباء، وبدء من الأحد الموافق 6 أغسطس سيتم التطبيق".