الجيزة: رفع المخلفات بمنطقة كعابيش استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكاوى عدد من المواطنين بشأن تراكم المخلفات والقمامة نهاية شارع كعابيش بمنطقة الطوابق.

وفور ورود الشكاوى، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة النظافة وحي الهرم بالدفع بسيارات وفرق النظافة ورفع المخلفات مع رفع كفاءة النظافة بالقطاع والمتابعة الدورية للمنطقه لعدم تكرار ذلك.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود مقهى بشارع السودان أمام مزلقان ناهيا بالدقي يُشغل الطريق العام بالكراسي والترابيزات وتقديم خدمة الشيشة بدون ترخيص، مخالفا بذلك اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الدقي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكاوى المواطنين المقدمة، حيث نفذ الحي حملة على المقهى محل الشكوى، أسفرت عن رفع الكراسي والترابيزات الموجودة وتحرير محضر مخالفة.