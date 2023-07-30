التموين تطرح لحوما طازجة ومجمدة بأسعار 130 وحتى 195 جنيها بمنافذ المجمعات

كتب مدحت وهبة

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على كميات كبيرة من رؤوس المواشى الحية من جيبوتى والسودان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم .

وتطرح اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 195 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بـ 130 جنيها للكيلو المجمد الهندى وطرح كيلو اللحوم البرازيلي المجمد بـ 160 جنيها للكيلو البرازيلي وطرح كيلو اللحوم المفروم والكباب الحلة المجمد البرازيلي بـ 170 جنيها .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجارى، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.