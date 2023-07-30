التجارة العالمية تشكل لجنة لفض نزاع "الزيتون الإسبانى" مع الولايات المتحدة

كتب عبد الحليم سالم

وافقت هيئة تسوية المنازعات (DSB) في اجتماعها مؤخرا على طلب من الاتحاد الأوروبي لإنشاء لجنة امتثال لمراجعة تنفيذ الولايات المتحدة لقرار سابق للجنة بشأن الرسوم التعويضية الأمريكية على الزيتون الناضج من إسبانيا.

وذكرت منظمة التجارة العالمية wto على موقعها الرسمي أن الاتحاد الأوروبي قدم طلبًا لإنشاء لجنة امتثال لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفذت بالكامل حكمًا سابقًا للجنة حيث وجد أن العديد من جوانب التحقيقات الأمريكية التي أدت إلى فرض رسوم تعويضية على الزيتون الناضج من إسبانيا كانت غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. طلب الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة لمناقشة مخاوفها بشأن جهود الامتثال الأمريكية.

وعقدت المشاورات في جنيف في 24 مايو لكنها فشلت في حل النزاع ، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى طلب لجنة الامتثال.

وفى ذات السياق أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لأنه لا يزال بحاجة للتقاضي في هذه القضية ، على الرغم من الحكم الواضح لصالحه ، لكن محاولات عديدة لإيجاد حل باءت بالفشل بسبب عدم مشاركة الولايات المتحدة.

قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يوافق على اقتراح الولايات المتحدة بأنه استكمل تنفيذ الحكم من خلال القرار النهائي للولايات المتحدة المعتمد في 20 ديسمبر 2022. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع أن تتعاون الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي واللجنة من أجل ضمان سرعة اختتام إجراءات الامتثال.

وقالت الولايات المتحدة إنها تشعر بخيبة أمل لأن الاتحاد الأوروبي قد طلب إنشاء لجنة الامتثال. ومع ذلك ، وفقًا للتفاهم الإجرائي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، تقبل الولايات المتحدة إنشاء لجنة الامتثال وقالت إنها لا تزال على استعداد للمشاركة مع الاتحاد الأوروبي لحل هذا النزاع بشكل إيجابي.

ووافق جهاز تسوية المنازعات على إنشاء لجنة الامتثال، فيما احتفظت كندا وتركيا وسويسرا والصين والبرازيل واليابان والاتحاد الروسي والهند بحقوق الأطراف الثالثة في الإجراءات.