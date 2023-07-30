البابا فرانسيس أول بابا للفاتيكان يظهر في بث مباشر على فيس بوك

فاطمة شوقى

ظهر البابا فرانسيس لأول مرة في أول بث مباشر له على الفيسبوك باستخدام هاتف محمول وذلك من خلال حساب الأب إنزوفورتوناتو ،ليصبح أول بابا للفاتيكان يظهر في بث مباشر على الفيسبوك، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البابا فرانسيس كان يتواصل مع أساقفة ومجموعات من المؤمنين والشباب من جميع أنحاء العالم من خلال " Zoom" ومنصات الاتصالات الأخرى ، خاصة أثناء فترة انتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى مشاركته في TED أو عن طريق تسجيل مقاطع فيديو مختلفة ترسل رسائل للمؤتمرات والتجمعات ذات الطبيعة الدينية.

ويتمتع بابا الفاتيكان باستعداد كبير للتواصل ولا يخشى استخدام التقنيات من انستجرام وتيك توك ، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها البابا على أكثر الشبكات الاجتماعية شهرة في العالم ، وذلك من أجل التشجيع على الصلاة.