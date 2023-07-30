اكثر من 110 ملايين أمريكى فى خطر وسط ارتفاع قياسى لدرجات الحرارة بـ20 ولاية

كتبت: نهال أبو السعود

تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لموجة حارة غير مسبوقة، وتخضع اكثر من 20 ولاية لتحذيرات بشان الحرارة اعتبارا من اليوم السبت.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، يواجه اكثر من 110 ملايين امريكي درجات حرارة شديدة قد تكسر حاجز الـ 60 درجة من ساحل كاليفورنيا الى الغرب الأوسط الى الجنوب الشرقي والشمال والوسط الأطلسي.

في وقت سابق من الأسبوع ، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "استمرار حرارة الصيف الشديدة" في جميع أنحاء البلاد بسبب تداعيات التغير المناخي التي تؤثر على العالم، ففي منطقة واشنطن العاصمة ، استقرت الارتفاعات اليومية عند حوالي 48 درجة ، ووفقها للارصاد الوطنية في مدينه نيويورك تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أحدث نقاشها المتوقع حول الطقس القادم بين الاثنين والثلاثاء: "تستمر الحرارة ثلاثية الأرقام عبر النصف الجنوبي من السهول إلى الساحل الشرقي للخليج بينما يستمر الطقس البارد وغير المستقر عبر السهول الشمالية باتجاه الغرب الأوسط".

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن درجات الحرارة الأكثر برودة ستصل إلى وادي أوهايو ووسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي يوم الأحد. ومع ذلك ، قالوا إن درجات الحرارة المنخفضة هذه ستسبقها عواصف رعدية نتيجة زحف الجبهة الباردة جنوبا.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "ومع ذلك ، قبل وصول الهواء البارد ، ستؤدي الجبهة الباردة إلى حدوث عواصف رعدية قوية إلى شديدة جنبًا إلى جنب مع هطول أمطار غزيرة محليًا قد تكون مصحوبة برياح عاصفة أو عواصف أثناء تحركها عبر المناطق المذكورة أعلاه من الغرب إلى الشرق خلال الليلة"

ووفقا للتقرير، أحداث الحرارة هي أكبر قاتل سنوي متعلق بالطقس في الولايات المتحدة ، خاصةً عندما تستمر لفترة طويلة من الزمن ، كما هو الحال في موجة الحرارة الحالية في العديد من المواقع.