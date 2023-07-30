اعتقال يونانى بتهمة الشروع في الحرق العمد بمقاطعة إليا.. اعرف التفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

ألقت السلطات اليونانية القبض على رجل بتهمة الشروع في الحرق العمد، في مقاطعة إليا اليونانية.

وبحسب إدارة الإطفاء، فإن الحرائق الثلاثة التي اندلعت أمس في منطقتي بالايوبارفاساينا والسلمونيس التابعين لبلدية بيرجوس، وكذلك في منطقة فناراس التابعة لبلدية أولمبيا القديمة، تسببت في حدوث أضرار بالغة.

وبحسب خدمة الإطفاء، تعمل القوات البرية في المناطق الثلاث جميعها من أجل السيطرة الكاملة على الحرائق والتعامل على الفور، إذا لزم الأمر، مع اندلاع محتمل، بينما لم تكن هناك حاجة إلى مساعدة الوسائل الجوية.

وعلى وجه الخصوص، وفقًا لإدارة الإطفاء ، اعتقل ضباط التحقيق في الخدمة في بيرجوس، كجزء من الإجراء العفوي، رجلًا ، باعتباره الجاني في محاولة إحراق متعمد ، في نبات عشبي ، على طريق المقاطعة.

وبعد اعتقال الرجل، أبلغ ضباط التحقيق مكتب المدعي العام في بيرجوس، وجارى التحقيق.